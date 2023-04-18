دعاء آخر يوم رمضان 2023.. «اللهم إنا استودعناك الشهر الكريم فلا تجعله آخر عهدنا»

يودع المسلمون شهر رمضان ببالغ الحزن على فراق هذا الشهر الكريم الذي يأتي مرة واحدة في العام وله من الفضل العظيم الذي يغتنم منه المسلم طوال الشهر، ويستعرض التقرير التالي دعاء آخر يوم رمضان على سبيل المثال لا الحصر حتى نودع الشهر بواحد من أفضل العبادات وهو الدعاء.

دعاء آخر يوم رمضان 2023

وفي دعاء آخر يوم رمضان 2023 يدعو المسلم بما في قلبه ويقربه إلى الله عز وجل ويشكر الله تعالى الذي جعله يشهد شهر رمضان 2023 ويدعو بأن يبلغه الله عز وجل رمضان العام المقبل كما يدعو بما يريد من خير الدنيا والآخرة.

ومن دعاء آخر يوم رمضان 2023، التالي:

- «اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار».

- «اللهم إني أسالك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك، وجميل ثنائك، وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا».

- «اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، وأعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممّن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار».

- «اللهم لا تعذبنا بمرض ولا تشقينا بولد ولا تسلط علينا احد ونجنا من شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد».

- «اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد بيننا اللهم اجعله شاهداً لنا لا علينا».

- «اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعائنا».

- «اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا».

اللهم اجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا.