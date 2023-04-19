وزير الشباب يشهد ختام دورة رمضانية بمركز شباب ميت أبو الحسين في الدقهلية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات الدورات الرمضانية بمركز شباب ميت أبو الحسين بمدينة أجا في الدقهلية، بمشاركة 48 فريقا من أربع إدارات بمحافظة الدقهلية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وانطلق الحفل بعزف السلام الجمهوري، وكلمات ترحيبية بالحضور، عروض لفرقة الكاراتيه بمركز شباب ميت أبو الحسين، عرض لفرقة الفنون الشعبية التابعة لمركز الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب، وفقرة الإنشاد الدينى للشباب بمركز شباب ميت أبو الحسين، وجاءت المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب الكرامة ومركز شباب برج النور.

إقبال كبير من الشباب للمشاركة في الدورات الرمضانية

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوى الإقبال الكبير من الشباب للمشاركة في الدورات الرمضانية التي تُنفذ خلال شهر رمضان المبارك في كرة القدم بمختلف المحافظات، والمنافسات القوية التي قدموها بالبطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمراكز الشباب، يأتى في ضوء إستراتيجية الوزراة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع والتشجيع عليها، لأهميتها على مستوى الإعداد البدني والذهني وتكوين الشخصية الإيجابية للفرد، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ تلك الدورات الرمضانية.

تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات التنموية

وأشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلى تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، والتى تعود بالإيجاب على النشء والشباب، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بتكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان المعظم، ومتابعة أداء المراكز فى إطار من التقييم والسعى نحو الارتقاء بإدارة مراكز الشباب، بجانب الحرص على رفع كفاءة البنية التحتية بمراكز الشباب بحيث تكون كاملة الخدمات، وتلبى تطلعات الأعضاء.

حضر الحفل، النائبة آية فوزي فتي راعي الدورة الرمضانية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتورة منى عثمان وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة ومركز ومدينة أجا.