رحلة الشيخ «نادي» من ذوي الهمم مع الفوز بـ3 مسابقات دولية في حفظ القرآن الكريم

من المركز الثاني في مسابقة دبي العالمية للقرآن الكريم، إلى المركز الأول بمسابقة الأوقاف المصرية، والهاشمية العالمية بالأردن، تلك كانت رحلة الشيخ نادي سعد جابر ابن مدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، مع الجوائز العالمية في حفظ القرآن الكريم والإبتهالات الدينية، ذلك الطالب الذي لم يتخطى عمره الـ23 عامًا ومن ذوي همم الإعاقة البصرية.

هنا تربى الشيخ نادي سعد جابر وأتم حفظ القرآن الكريم

نشأ الشيخ نادي في مدينة سمسطا، لأسرة متوسطة الحال، حاولت تربية أبنائها على حفظ القرآن الكريم، وبدأت معهم في ذلك في سن مبكرة، حيث بدأ في حفظ القرآن في سن الخامسة، وختم حفظه في سن الثامنة من عمره، وكان وقتها بداية الصف الرابع الابتدائي، والتحق بالمعهد الديني الأزهري في سمسطا، حتى وصل للمرحلة الجامعية، والتحق بكلية الشريعة والقانون، وتخرج فيها الأول على دفعته عام 2022 ومنها للدراسات العليا.

الأخت الكبرى حافظة للقرآن بالقراءات العشر

قال الشيخ نادي سعد: «أحمد الله على فضله وكرمه علي، فقد تربيت في أسرة تحفظ القرآن الكريم، فالأخت الكبرى تحفظه بالقراءات العشر، ووالدتي كانت تحفظني بطريقة التلقين، نظرًا لإعاقتي البصرية، بالإضافة إلى أن الأزهر الشريف يدفع طلابه لحفظ القرآن الكريم قبل انتهاء المرحلة الثانوية».

المركز الأول في المسابقة الهاشمية العالمية لحفظ القرآن

أضاف الشيخ: «منذ ساعات قليلة حصدت المركز الأول في حفظ القرآن الكريم بين متنافسين من 43 دولة، شاركت في المسابقة الهاشمية العالمية لحفظ القرآن بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولا أقول أنني فزت، بل أن مصر فازت، لأنني كنت المتنافس المصري الوحيد في المسابقة، بترشيح من وزارة الأوقاف المصرية»

فوز الشيخ نادي بمسابقة الأوقاف المصرية

وتابع: «العام الماضي نجحت في الفوز بالمركز الأول في مسابقة وزارة الأوقاف المصرية العالمية لحفظ القرآن الكريم، وكُرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما زالت تهنئته وتشجيعه لي في أذني».

المركز الثاني بمسابقة دبي العالمية

وأوضح أنه حصد المركز الثاني في عام 2022 أيضًا، في مسابقة دبي العالمية للقرآن الكريم، وكانت بترشيح من وزارة الأوقاف المصرية.

أهالي سمسطا يكرمون الشيخ نادي

وعقب عودته مباشرة من المملكة الأردنية الهاشمية، استقبل أهالي مدينة سمسطا الشيخ نادي سعد جابر، بالترحاب الشديد، في مسجد عثمان بن عفان، حيث جرى تكريمه عقب مشاركته في صلاة التروايح أمس الأربعاء.