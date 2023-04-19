مسلسل تحت الوصاية الحلقة 13.. موت «عم ربيع» يصدم الجميع

كان القشة التي تعلقت بها «حنان» (منى زكي) خلال مشوارها في مسلسل تحت الوصاية، «عم ربيع» الرجل المخضرم الأمين الذي لم يترك «حنان»، لحظة واحدة منذ مجيئها بدمياط وبدء رحلتها مع البحر، قبل أن يتخلى عنها اليوم بأمر الموت.

أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 13

في مشهد مأساوي أبكى المشاهدين الذين تعلقوا بـ«عم ربيع» لفظ الرجل المخضرم أنفاسه الأخيرة أمام منى زكي «حنان» وباقي رجال البحرية، بعدما تعدى عليهم رجال «صالح» للسيطرة على المركب، إلا أن تصديه لهم كان ثمنه روحه، ليقف شامخا ينزف الدماء ويشيد بـ«حنان» مع محاولات استغاثتها التي لم تجنِ فائدة.

وسرعان ما غُلقت صفحة «عم ربيع» مع «حنان» التي لا تزال تصارع خلف قانون الوصاية لضمان حقوق أطفالها والحفاظ على ميراثهم، خاصة بعدما حاول «صالح» عم الأطفال السيطرة على الوصاية بعد وفاة الجد، وتحريره محضر ضد الأخيرة بتهمة سرقة المركب ليضع يده عليها.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما

- ويعرض مسلسل تحت الوصاية المرة الأولى على قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- وتأتي الإعادة الثانية من العمل الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً.

- ويعاد المسلسل على شاشة DMC دراما، في الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، ومن اخراج محمد شاكر خضير ، وﺗﺄﻟﻴﻒ: خالد دياب، وشيرين دياب.