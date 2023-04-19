مسلسل تحت الوصاية الحلقة 13.. القانون يصدم منى زكي وترفض الارتباط بـ«زكريا»

شهدت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 13، بطولة منى زكي، الكثير من الأحداث الاجتماعية والدرامية المشوقة، بين الأمل والإحباط، والاعتراف بالحب ومشاهد الموت والفراق.

حنان ترفض الارتباط بزكريا

شرارة إعجاب وفخر من الأستاذ زكريا «أحمد صالح» و«حنان» خاصة بعدما علم بحكايتها ومشوارها، إلا أن الأخيرة طلبت منه العودة للإسكندرية للبحث عن وصاية أبنائها بعد وفاة الجد، معللة رفضها لطلبه بأن ظروفها صعبة ولا تناسبه.

القانون يصدم حنان

وعلى الرغم من الأمل الذي أصاب «حنان» بعد وفاة والد زوجها لتحصل على وصاية أبنائها، إلا أن طعن «صالح» عم الأولاد، تسبب في صدمتها بقانون الوصاية بعدما أخبرتها المحكمة أن الوصاية ستذهب للعم، أو الانتظار لحتى فصل النزاع بينهما وقرار المحكمة الأخير.

ولم يقف «صالح» هنا ليقرر مراقبتها حتى مكانها للتعدي عليها.

موت عم ربيع يصدم الجميع

وانتهت الحلقة 13 من مسلسل تحت الوصاية، بوفاة «عم ربيع»، أمام منى زكي «حنان»، إذ تعدى عليهم رجال «صالح» للسيطرة على المركب، ليدفع حياته ثمن تصديه لهم، ليقف ينزف الدماء مع محاولات استغاثات الأخيرة التي لم تجنِ فائدة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل تحت الوصاية على dmc وdmc دراما

- ويعرض مسلسل تحت الوصاية المرة الأولى على قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- وتأتي الإعادة الثانية من العمل الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً.

- ويعاد المسلسل على شاشة DMC دراما، في الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

الجدير بالذكر أن مسلسل تحت الوصاية يدور حول سيدة أرملة تواجه بطش عائلة زوجها بعد محاولتهم السيطرة على ميراثها وميراث أطفالها، وحرمانها من الوصاية، وذلك بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، ومن اخراج محمد شاكر خضير ، وﺗﺄﻟﻴﻒ: خالد دياب، وشيرين دياب.