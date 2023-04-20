«الوطن» تُكرم منة فضالي بعد نجاحها في «جعفر العمدة» و«سره الباتع»

كرّمت «الوطن» الفنانة منة فضالي، مساء الأربعاء، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته على المستوى الجماهيري والنقدي، في مسلسلي «جعفر العمدة» و«سره الباتع »، واللذين شاركت بهما في موسم دراما رمضان 2023.

وشهدت ندوة تكريم منة فضالي، حضور الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة «الوطن»، فيما أدارها الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن، حيث تحدثت عن ردود فعل الجمهور، وكواليس مشاركتها مع محمد رمضان في «جعفر العمدة»، لاسيما مشهد طلاقها الذي جاء بالحلقة 28.

كما تحدثت منة فضالي عن أبرز المواقف التي جمعتها بالفنانات هالة صدقي، ومي كساب وإيمان العاصي داخل الكواليس، كما أشادت بتجربتها مع المخرج محمد سامي، صاحب البصمة الاحترافية ويُركز في أدق التفاصيل.

كما تطرقت منة فضالي، خلال ندوة التكريم، إلى تجربتها مع المخرج خالد يوسف، في مسلسل «سره الباتع»، وتعاونها مع الفنان أحمد فهمي، وكذلك كواليس التحضير والتصوير، وغيرها من التفاصيل