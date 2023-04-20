رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل «يحيى وكنوز».. تسليم تمثال الملك رمسيس لـ هيئة الآثار

كتب:

محمد أسامة رمضان
12:05 ص | الخميس 20 أبريل 2023
يحيى وكنوز

يحيى وكنوز

سلّم يحيى في الحلقة الجديدة من مسلسل «يحيى وكنوز 2» التمثال النادر للملك رمسيس والبرديات للهيئة المختصة بالآثار، وشاهد الدكتور عجيب صور يحيى مع المسؤولين منشورة فى الجريدة وهو يسلم التمثال والبرديات واستشاط غضبًا.

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.

اقرأ المزيد:

الحلقة 27 من يحيى وكنوز 2.. «يحيى» ينجح في إقناع الملك خفرع

الحلقة 27 من يحيى وكنوز 2.. الدكتور عجيب يسعى للحصول على البرديات

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 27.. خداع الدكتور عجيب للمرة الثالثة أمام هرم خفرع

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 27.. القبض على رجال الدكتور عجيب أمام هرم خفرع
بقلم محمد أسامة رمضان