مسلسل «يحيى وكنوز».. تسليم تمثال الملك رمسيس لـ هيئة الآثار

سلّم يحيى في الحلقة الجديدة من مسلسل «يحيى وكنوز 2» التمثال النادر للملك رمسيس والبرديات للهيئة المختصة بالآثار، وشاهد الدكتور عجيب صور يحيى مع المسؤولين منشورة فى الجريدة وهو يسلم التمثال والبرديات واستشاط غضبًا.

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.