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نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مغامرات كوكو (صور)

كتب:

خالد فرج
12:15 ص | الخميس 20 أبريل 2023
العرض الخاص

العرض الخاص

احتفل أبطال فيلم «مغامرات كوكو»، مساء الأربعاء، بالعرض الخاص داخل إحدى سينمات أكتوبر، بحضور بيومي فؤاد، شيرين رضا، أوس أوس، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، نانسي صلاح.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو كل من الفنان بيومي فؤاد، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، وأوس أوس، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح، وعمرو عبد العزيز، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف إيهاب الناصر، وإنتاج عمرو طنطاوي، وإخراج إسماعيل فاروق.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.