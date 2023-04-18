أبرز 10 تصريحات لـ شيرين رضا في «أنا والقناع»: زملكاوية وترفض مصطلح السينما النظيفة

حلت الفنانة شيرين رضا، ضيفة على برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع على قناة الحياة، أبدت خلاله رأيها في عدد من المسائل مثل الصداقة بين الرجل والمرأة، ومصطلح السينما النظيفة.

شيرين رضا ضيفة على «أنا والقناع»

1- الصداقة بين الرجل والمرأة ليست أفضل من الصداقة بين السيدات، لكنها مهمة للغاية، وأصحابي الرجال هم اللي فضلوا معايا، فببقى على راحتي معاهم.

2- مصطلح السينما النظيفة يعد «شتيمة»، لأن السينما بشكل عام فن لا يمكن أن يكون غير نظيف.

3- أحب محمود حميدة وأصور معه عمل فني في الوقت الحالي.

4- أحب أحمد زكي وكريم عبدالعزيز، كما أحب محمد سعد ونفسي أشتغل معاه.

5- فرحت إن بابا مات عشان يرتاح، وبحبه فوق ما يمكن تخيله.

6- بابا ظل 10 سنوات مريضا، وبالتالي كان صعبان عليّ.

7- بابا كان بيطلع السلم جري وكان يلعب الإسكواش ولم يكن يحب استخدام الأسانسير.

8- أنا زملكاوية متعصبة، لكني مش ضد الأهلاوية.

9- توقفت عن الكتابة على تويتر عشان أقصر الشر.

10- أنا بهين اللي يهيني، ولا أهين شخص اختلفت معه.