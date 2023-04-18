شيرين رضا: فرحت بوفاة والدي «علشان يرتاح» (فيديو)

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن مرض ووفاة والدها، خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر «قناة الحياة».

وقالت: «فرحت بوفاة والدي حتى يرتاح، أنا أحب والدي فوق أي تخيل، فقد ظل مريضا لمدة 10 سنوات، ساءت حالته بالتدريج، كان محبوسا داخل جسده، لذلك فقد كان (صعبان عليّ)».

والدها كان رياضيا

أضافت الفنانة: «والدي الفنان محمود رضا كان بيطلع السلم جري، ولا يحب استخدام المصعد، وكان رياضيا ويلعب الإسكواش، للأسف، كان محبوس في جسم تقريبا خلص، ودى كانت حاجة وجعاني جدا».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc، ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.