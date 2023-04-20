منتجات مدارس الإسكندرية الفنية في عيد الفطر.. «كعك وبسكويت» (صور)

تزامنا مع عيد الفطر، تنظم مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، معارض لبيع منتجات مدارس التعليم الفني للمواطنين، بجودة أفضل وأسعار أرخص، حسب الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، من خلال جهود المديرية، وجميع المعروضات من مواد غذائية، من إنتاج طلبة مدارس التعليم الفني والمدارس الزراعية، بإدارة المنتزه التعليمية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية قال لـ«الوطن»، إن من أبرز المنتجات كعك العيد والبسكويت وبأسعار ممتازة، ويوجد إقبال عليها من الجمهور بشكل كبير.

التعليم الفني قاطرة التنمية

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى قطاعاته، من زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج، لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا، بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

ربط التعليم الفني بسوق العمل

أوضح وكيل تعليم الإسكندرية، أنّ القيادة السياسية وضعت تطوير منظومة التعليم الفني على رأس قائمة الأولويات، بإدخال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي ترتكز على ربط التعليم الفني بسوق العمل، فضلًا على منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفني في نظام التعليم الفني والجدارات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خدمات تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفني.

أهمية تطوير التعليم الفني

ولفت إلى أنه تحدث مع الطلاب حول أهمية تطوير التعليم الفني، وتوضيح الهدف منه، والإيجابيات التي ستعود على طلاب المدارس خلال الفترة المقبلة، وأهميته ودوره فى تطوير وتحديث الوعي الفني، والعرض والطلب، من خلال سوق العمل فضلا عن الانتقال لسوق العمل.

‏ ‏كعك وبسكويت ومخبوزات العيد

‏وذكر وكيل الوزارة، أنه يتابع معارض التعليم الفني، ومنها التابع لقسم الصناعات الغذائية بمدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية لمنتجات التعليم الفني، بإدارة المنتزه أول، بإشراف أمل حسان مدير عام التعليم الفني، ومصطفى حمادة مدير عام منتزه أول، وصفاء الحداد مدير التعليم الفني بالإدارة، ويضم المعرض العديد من جميع مخبوزات عيد الفطر، بجانب منتجات الألبان ومنتجات العسل وكل منتجات قسم المواد الغذائية.