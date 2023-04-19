أسعار كحك العيد والبسكويت في مصر 2023.. الكيلو يبدأ من 120 جنيه

الكحك والبسكويت أحد الأطعمة المميزة المرتبطة بعيد الفطر، البعض يتتفنن في تجهيزه وإعداده بالمنازل، والبعض الآخر يشتريه جاهز من المحلات، وتتفاوت أسعار كحك العيد والبسكويت في مصر 2023 من محل ومخبز لآخر.

أسعار كحك العيد والبسكويت في مصر 2023

ضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» أسعار كحك العيد والبسكويت في مصر 2023، مع قدوم عيد الفطر.

وتنخفض أسعار الكحك والبسكويت والمخبوزات بمعارض أهلا رمضان والمنافذ الحكومية من 20 لـ30 جنيها، مقارنة بأسعار المحلات التجارية، وتتنوع ما بين كحك سادة، كحك بعجوة أو ملبن، كحك بسكر أو كحك بالمكسرات، والبسكويت وكل أنواع المخبوزات التي يقبل عليها المواطنين في مناسبة الفطر المبارك.

أسعار كحك العيد والبسكويت بمعارض أهلا رمضان

سعر كيلو الكحك السادة 120 جنيهًا.

سعر كيلو كحك بمكسرات 150 جنيها.

سعر كيلو الكحك بالملبن والعجوة 100 جنيه.

سعر كيلو البسكويت 100 جنيه.

سعر كيلو البيتيفور المشكل 160 جنيها.

سعر كيلو غريبة بمكسرات 150 جنيها.

أسعار الكحك والبسكويت في المنافذ الحكومية

وجاءت أسعار كحك العيد في المنافذ الحكومية على النحو التالي:

- كيلو كحك سادة 120 جنيها.

- كيلو كحك ملبن أو عجوة 120 جنيها.

- كيلو كحك عين جمل 150 جنيها.

- كيلو بيتي فور 160 جنيها.

- كيلو غريبة سادة 130 جنيها.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيها.

- كيلو بسكويت لوكس 120 جنيها.

- كيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

- كيلو قراقيش 100 جنيه.

نصائح لشراء كحك العيد من المحلات

وفي حالة شراء الكحك جاهزا من المخابز أو المحلات، ينصح جهاز حماية المستهلك بمراعاة الآتي:

- عدم شراء الكحك من الباعة الجائلين.

- يجب شراء كحك العيد من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكيك والمخبوزات.

- احرص على أن يكون علي غلاف الكحك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- احرص على أن يكون كحك العيد خاليا من الروائح غير المقبولة وروائح التزنخ.