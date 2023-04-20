حالة الطقس اليوم في المحافظات.. رياح وأمطار وتحذير من الشبورة

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، رياح شمالية غربية تهب على شمال البلاد، تعمل على تحسن الأجواء خلال ساعات الليل، كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى، على القاهرة محافظات القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، انخفاض في درجات الحرارة لتصل إلى 27 درجة، ويستمر الانخفاض التدريجي اعتبارا من اليوم الخميس حتى آخر أيام عيد الفطر المبارك، كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم الخميس

فيما يتعلق ️بتخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، أوضح بيان هيئة الأرصاد، أنه يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، لكن يفضل ارتداء الملابس الخريفية أو اصطحاب جاكيت خلال فترات الليل، منعا لإصابة الأطفال بنزلات البرد.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر المبارك، تسمح بممارسة كل الأنشطة اليومية، وكذلك الأنشطة البحرية على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني المحافظات، من ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة والشبورة المائية، التي تؤثر بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم، ما تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

وأوضح البيان، أن الرياح سجلت أقصى سرعة لها في جنوب سيناء والبحر الأحمر، إذ بلغت 40 كيلومترا في الساعة، كما تمتد أيضا في محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال وجنوب الصعيد وتكون محملة بالرمال.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط، تكون معتدلة، يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، ويكون اتجاهها شمالية غربية، فيما يصل ارتفاعها إلى 2.25 متر في البحر الأحمر وتكون شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة في المحافظات اليوم الخميس جاءت كالآتي:

- القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 14

- جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 37 درجة و الصغري 20 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى استمرار ظاهرة الشبورة والرياح، بالإضافة إلى الغيوم الجزئية على مدار الأيام المقبلة.