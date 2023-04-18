الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. عودة انخفاض الحرارة ورياح وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، انخفاض درجات الحرارة، إذ أوضح البيان نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة على القاهرة الكبري مع طقس غائم جزئيا وسجلت العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وبلغت سرعة الرياح 32 كيلومترا في الساعة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد حالة الطقس غدا في المحافظات التي تقع جنوب الوجه البحري نشاطا للرياح التي سجلت 30 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة مع طقس غائم جزئيا، بارد ليلاً.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار ونشاطا للرياح إذ بلغت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مع طقس بارد ليلاً غائم جزئيا نهاراً.

نشاط الرياح في طقس المحافظات غدا الأربعاء

وتنشط الرياح أيضا في محافظات شمال الصعيد التي بلغت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 37 درجة مئوية وبلغت الصغرى 18 درجة مع طقس غائم جزئيا، وفي محافظات جنوب الصعيد سجلت العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مع طقس مشمس.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة في باقي القطاعات على النحو الآتي:-

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 36 درجة مئوية وبلغت الصغرى 22 درجة.