مصرع طفل وإصابة عامل في حادثين بالمنيا

لقي طفل مصرعه صدمته سيارة أمام قرية البجور بمركز العدوة، كما أصيب عامل بغيبوبة تامة، نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الزراعي بمركز المنيا.

اصطدام سيارة نصف نقل بطفل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية، بطفل أمام قرية البجور التابعة للوحدة المحلية ببني عامر في مركز العدوة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث، وإجراء التحريات الأولية تبين اصطدام السيارة بالطفل «ي. ع» 10 سنوات، تلميذ، يقيم بقرية البجور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وأفادت التحريات الأولية، بوقوع الحادث بسبب السرعة، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل

على جانب آخر، تلقى مأمور مركز المنيا، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل بدون لوحات معدنية، وسيارة ملاكي رقم «3591 ن ط ر»، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام قرية البرجاية.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمد عبد الفتاح، 60 عاما، عامل، مقيم بقرية البرجاية، بغيبوبة تامة وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.