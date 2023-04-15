موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا.. بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا، بحسب هيئة البحوث الفلكية سيكون يوم الجمعة المقبل 21 أبريل، حيث يتم أداء الصلاة بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة تقريباً.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا

وبحسب البحوث الفلكية، سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا، يوم الجمعة المقبل 21 أبريل، في تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة صباحا، أي بعد شروق يوم الجمعة المقبل بنحو 20 دقيقة.

ومن المتوقع أن تشهد مساجد المنيا إقبالاً كبيراً من المصلين لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في جميع أنحاء المحافظة، وذلك للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات بين المسلمين.

الجمعة المقبلة صلاة عيد الفطر بالمنيا

وبعد تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا، تكون صلاة العيد جماعية يؤديها الأهالي في أول أيام شهر شوال، الموافق ليوم العيد، وتشترط صحتها الإقامة والجماعة ومن المفضل أن تكون في ساحة أو مكان مفتوح كالمصلى أو الملعب أو الحديقة.

وتتضمن صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا خطبة واحدة تليها صلاة ركعتين، حيث يؤم المصلين الإمام ويتبعونه في الصلاة والخطبة، وتعد صلاة عيد الفطر فرصة لتعزيز المحبة والتآخي بين المسلمين، وتعد مناسبة لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.