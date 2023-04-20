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محمد عادل إمام يكشف عن أول صورة من فيلمه الجديد «أبو نسب»

كتب:

ياسمين محمود
04:15 ص | الخميس 20 أبريل 2023
محمد عادل امام

محمد عادل امام

كشف الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن أول صورة من فيلمه الجديد «أبو نسب».

ونشر محمد عادل إمام، صور يرتدي فيها نظارة وبدلة، بشعر بني فاتح، وعلق عليها قائلا: «بمناسبة العيد.. أول صورة من فيلمي الجديد أبو نسب.. قريبا إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين.. عيد سعيد عليكم جميعا».

فيلم «أبو نسب»

فيلم «أبو نسب» بطولة محمد عادل إمام، ماجد الكدواني، مجموعة من نجوم الفن، سيناريو وحوار أيمن وتار، إخراج رامي إمام، تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، إذ يتناول عددا من القضايا في إطار كوميدي، ويدخل بطل العمل في صراعات متتالية مع باقي الأبطال.

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بقلم ياسمين محمود