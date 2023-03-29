محيي إسماعيل: محمد سعد أضاف للكوميديا أمورا لم أشاهدها في أعمال عادل إمام

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه لا يوجد نجم تألق في السينما إلا وقال عنه النقاد إنه مغرور، وذلك رغبة منه في تحقيق الشهرة، «الشهرة لا تأتي بهذا الشكل، وهي عمل ومجهود»، مؤكدا أن محمد سعد أضاف للكوميديا الكثير.

الفرق بين التكبر والكبرياء

وأضاف إسماعيل، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر قناة «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب: «هناك فرق بين التكبر والكبرياء، (تكبروا على أهل الكبر فالتكبر على أهل الكبر صدقة)».

محمد سعد أضاف للكوميديا

وتابع: «لم أتخل عن كبريائي عندما شاركت رامز جلال ومحمد رمضان في أفلامهما، وهما طبيعيان وأنا طبيعي لذلك كنا منسجمين سويا».

واستطرد: «محمد سعد أضاف للكوميديا أمورا لم أشاهدها في أعمال عادل إمام وسمير غانم، وكذلك أضاف للأطفال أمورا بتحركاته في أعماله ويقلده الأطفال».