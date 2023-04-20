إصابة 7 إثر انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي في سمالوط

أصيب 7 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار.

انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «4162 ن ل س»، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط.

وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أسفر عن إصابة كل من: عبد الحكيم مصطفى 42 عاما، سائق، نجله عمر 15 عاما، طالب، بدري كرم 27 عاما، تباع، محمد أحمد 22 عاما، عامل، طه عبد الحكيم 20 عاما، عامل، محمد مكرم 22 عاما، عامل، وشخص مجهول الاسم والعنوان.

وجميع المصابون يقيمون في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، حيث تراوحت الإصابات بين غيبوبة وسحجات وكدمات، واشتباه كسور بأنحاء الجسم، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.