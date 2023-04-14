سكرتير مساعد المنيا يقود حملة لإزالة التعديات بمركزي سمالوط ومطاي

وجه الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، كافة الوحدات المحلية، بتكثيف المرور اليومي وحملات إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم.

رصد حالات التعدي بالبناء المخالف

وشدد نائب محافظ المنيا، على أنه لن يسمح بالتقصير والتقاعس في رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكافة الخدمات من قبل المسئولين.

وقاد اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي سمالوط ومطاي، بحضور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعلي عبد اللطيف نائب رئيس مركز ومدينة مطاي، وعدد من الجهات المعنية.

إزالة كافة المباني المخالفة

وأوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة، بأحياء شمال وغرب مدينة سمالوط، وحي غرب مدينة مطاي، حيث تمت إزالة كافة المباني المخالفة والتحفظ على معدات وخامات البناء المخالف، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.