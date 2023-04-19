كوريا الجنوبية تسجل 16 ألفا و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 16 ألفا و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها 34 إصابة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ارتفع إلى 31 مليون و25 ألفا و769 حالات.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألف و392 حالة وفاة.