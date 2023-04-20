10 معلومات عن رئيس كوبا بعد إعادة انتخابه.. أول زعيم لـ«الشيوعي» لم يشارك في الثورة

فاز رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، أمس الأربعاء، بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، بحصوله على تأييد 97.66% من الأصوات في الجمعية الوطنية «البرلمان» المكون من 470 عضوا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

مولد رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل

قال في حضور الرئيس السابق راؤول كاسترو «92 عاما»، إن بناء على النتائج المعلنة، أعلن ميجيل دياز كانيل رئيسا لكوبا، ووفقا لدستور كوبا يمكن للرئيس تولي ولايتين.

ونرصد أبرز المعلومات عن رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل:

- ولد رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل في 20 أبريل 1960.

- بدأ حياته السياسية في العشرينيات من عمره بعد إنهائه دراسة الهندسة الكهربائية.

- كان ميجيل دياز كانيل عضوا في اتحاد الشبيبة الشيوعية في «سانتا كلارا»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

السكرتير الثاني لاتحاد الشبيبة بعمر 33 عاما

- أصبح ميجيل دياز كانيل السكرتير الثاني لاتحاد الشبيبة الشيوعية بعمر 33 عاما

- بعد تولي راؤول كاسترو رئاسة كوبا في عام 2009 عُين ميجيل دياز كانيل في منصب وزير التعليم العالي «2009- 2012» ثم في منصب نائب الرئيس في 2013.

- عُين ميجيل دياز كانيل لأول مرة نائبا لرئيس مجلس الدولة في كوبا في 2013.

- انتخب ميجيل دياز كانيل رئيسا لكوبا في 20 إبريل 2018 بنسبة تزيد عن 99%من الأصوات.

-خلف ميجيل دياز كانيل في المنصبين راؤول كاستر شقيق زعيم الثورة الراحل فيديل كاسترو.

- تولى ميجيل دياز كانيل أول مدني رئاسة كوبا منذ 2019 وقيادة الحزب الشيوعي الحاكم منذ 2021.

-أصبح ميجيل دياز كانيل أول زعيم للحزب الشيوعي ولد بعد الثورة ولم يشارك فيها.