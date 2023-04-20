القوات الاوكرانية تجدد قصفها دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الخميس، من جديد «مقاطعة دونيتسك»، واستهدفت منطقة كويبيشيفسكي بـ7 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ورحبت «واشنطن»، بمساهمة كوريا الجنوبية في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ومجموعة أوكرانيا للدفاع، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وجاء الترحيب الأمريكي، على خلفية تصريحات رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، حول احتمال تزويد «سول» لأوكرانيا بالسلاح.

وأمس الأربعاء، قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إن بلاده يمكنها تقديم مساعدات تتجاوز الدعم الإنساني أو المالي إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم واسع النطاق ضد المدنيين.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ردا على أسئلة مكتوبة من وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن «واشنطن» و«سول» لديهما تحالف صارم بما فيه الالتزام بصون السلام والاستقرار.

وقالت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموث، إن قوات بلادها تتعرض لخطر التقليص بسبب خطر عدم توفر عدد كاف من المجندين الجدد.

تخطيط أمريكي لجمع حوالي 64 ألف جندي

ويخطط الجيش الأمريكي لجمع نحو 64 ألف جندي في 2023 وحوالي 65.5 ألف في 2024.

وأضافت وورموث، في جلسة استماع للجنة الخاصة في مجلس «النواب»، إن جمع عدد كاف من المتطوعين في 2023 سيكون تحدًيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي كندا، أبلغ رئيس الوزراء جاستن ترودو، مسؤولي حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن «أوتاوا» لن تكون قادرة على تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي للتكتل العسكري، وفقا لإحدى الوثائق العسكرية الأمريكية السربة المسربة

روسيا: لا نستطيع تجاهل الترسانة النووية الكاملة لـ«الناتو»

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الحد من التسلح لا يمكن أن يتم بغض النظر عن الحقائق الجيوسياسية والسلبية العامة في علاقات «موسكو واشنطن»، مضيفا لصحيفة «نيوزويك» الأمريكية، إن التحالف المناهض لبلاده يكتسب بعدا نوويا.

وأوضح أنطونوف، أن لا تستطيع تجاهل الترسانة النووية الكاملة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عند النظر في مستقبل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية المعروفة باسم «ستارت».