ماذا حدث في ليلة 29 رمضان بالمسجد الحرام؟.. 2.5 مليون مصلي يشهدون ختم القرآن (صور وفيديو)

في أجواء إيمانية، شهد ملايين المصلين في المسجد الحرام، ختام القرآن الكريم، في مشهد تقشعر له الآبدان في بيت الله الحرام.

وشهد بيت الله الحرام في مدينة مكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء، تأدية أكثر من 2.5 مليون مصلي، صلاة العشاء والتراويح، وحضور ختم القرآن في ليلة 29 من شهر رمضان المبارك.

وتوافد المصلون، إلى مدينة مكة المكرمة منذ صباح أمس الأربعاء، وامتلأت جنبات وأدوار بيت الله الحرام، وساحاته وأروقته بالمصلين.

تقرير مرئي جموع المصلين في ليلة التاسع والعشرين يؤدون صلاة التراويح ويشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام.#يسر_وطمأنينة #من_الوصول_إلى_الحصول pic.twitter.com/TgPyUAiGYf — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 19, 2023

الشيخ السديس يأم المصلين

أم المصلين في بيت الله الحرام، إمام وخطيب المسجد الشيخ الدكتور، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

ودعا إمام وخطيب المسجد الحرام، للمسلمين بالمغفرة والعتق من النار، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وبلاد المسلمين من كل سوء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

شؤون الحرمين توفر 5 آلاف عربة عادية

وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين «المسجد الحرام، النبوي»، 5000 عربة عادية ونحو 3000 أخرى كهربائية، كما وفرت مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين، وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم.

وأعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، نجاح الخطة التشغيلية، المتعلقة بليلة 29 رمضان، بتهيئة كل الخدمات.

وأشار الشيخ الدكتور السديس، إلى إتمام المعتمرون والمصلون مناسك العمرة وصلاة التراويح، وشهدوا ختم القرآن الكريم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وفقا لما ذكره موقع رئاسة شؤون الحرمين.