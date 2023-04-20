طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض جديد في درجات الحرارة 

شهد طقس الإسكندرية، اليوم، انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة بعدما شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا نسبيًا لمدة 3 أيام، بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غياب سقوط الأمطار، مع طقس مائل للبرودة لذلك أصدرَت تحذير هام بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم تخفيف الملابس والانخداع بالتحسن النسبي.

تفاصيل طقس الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد انخفاض درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، إذ تسجل درجات الحرارة التالي: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

اعتدال الأمواج خلال طقس الإسكندرية اليوم

وصحب طقس الإسكندرية اليوم، اعتدال من حيث ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، إذ تبلغ متر إلى 1.5 متر، ما يعني استمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي.

شبورة مائية تغطي الإسكندرية

وجاء ذلك بعدما بدء طقس الإسكندرية اليوم بأجواء باردة ليلًا فيما كانت الظاهرة السائدة هي الشبورة المائية الذي تبعها التأكّيد على قائدي السيارات توخي الحذر خلال تلك الفترة.

رياح شديدة على الإسكندرية

ويصحب طقس الإسكندرية اليوم، رياح شمالية غربية تهب علي شمال البلاد تعمل علي تحسن الأجواء خلال ساعات الليل كما تنخفض درجة الحرارة ليلًا، إذ أنَّ سرعة الرياح قدرها 30 كيلومترًا في الساعة.