بعد عائد الـ39%.. تفاصيل جميع شهادات بنك التنمية الصناعية

كشف بنك التنمية الصناعية عن طرحه لشهادة ثلاثية ذات العائد مدفوع مقدمًا عن كامل المدة 39%، بحد أدنى للشراء 50 ألف جنيه، لينفرد بذلك من بين البنوك المصرية.

ونرصد في السطور التالية جميع شهادات بنك التنمية الصناعية بعد طرحه الشهادة ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا وقدره 39%.

شهادة اختيارك الثلاثية

يوفر بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك الثلاثية ذات العائد الثابت بالعملة المحلية للأفراد، والحد الأدنى 50 ألف جنيه في أول مرة للشراء، ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

وسعر العائد على شهادة اختيارك ومدتها 3 سنوات هي كالتالي:

- دورية صرف أسبوعي بعائد 16.50% سنويًا.

- دورية صرف شهري بعائد 17.00% سنويًا.

- دورية صرف ربع سنوي بعائد 17.25% سنويًا.

- دورية صرف نصف سنوي بعائد 17.50% سنويًا.

- دورية صرف سنوية بعائد 18.50% سنويًا.

الشهادات الثلاثية والخماسية

يتيح بنك التنمية الصناعية أيضا الشهادات ذات العائد المتغير للأفراد بالنسبة للثلاثية بفئة الـ100 جنيه ومضاعفاتها، والخماسية بفئة الـ500 جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

العائد على هذه الشهادة الـ3 سنوات أو الـ5 سنوات متغير و يصرف كل ثلاثة شهور وفقـًا للأسعار التي يعلنها البنك المركزي للإيداع سنويًا.

وسبق وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في شهر مارس الماضي، عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ليصبح سعر الإيداع 18.25% وسعر الإقراض 19.25%.

شهادة التنمية بالدولار

يقدم بنك التنمية الصناعية شهادة بالدولار الأمريكي، ومدتها 3 سنوات، والفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

وسعر العائد على الشهادة ثابت طوال المدة ويصرف شهريًا، ويبدأ الاحتساب من اليوم التالي للشراء.