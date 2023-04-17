بنك التنمية الصناعية يطرح شهادة ادخارية جديدة بفائدة تصل إلى 39%

انضم بنك التنمية الصناعية إلى قائمة البنوك المصرية التي طرحت شهادات ادخارية بعائد مرتفع؛ إذ أعلن البنك طرح شهادة ادخارية جديدة قد يصل العائد الخاص بها إلى 39% وذلك لمدة تصل إلى 3 أعوام.

الحد الأدنى للشهادة

وقد يمكن للمواطنين الحصول على العائد الخاص بالشهادة مقدما بداية من اليوم الثاني من تاريخ الشراء وبالنسبة للحد الأدني للشهادة يصل إلى 50 ألف جنيه.

غرامة استرداد الشهادة

وأعلن بنك التنمية الصناعية، أنه إذا أراد المواطن الاستغناء عن شهادة الادخار الجديدة ذات العائد المرتفع يجب أن يتم ذلك بعد مرور 6 أشهر ولا بد من دفع غرامة مالية تصل إلى 7% إذا تم الاستغناء في السنة الأولى، وإذا جرى الاسترداد في العام الثاني يتم التغريم بنسبة تصل إلى 6% والعام الثالث تصل نسبة الغرامة إلى 5%، كما يتيح البنك ميزة حصول العميل على قرض بضمان الشهادة بنسبة تصل لـ50%.