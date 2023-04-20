«الخارجية الروسية»: إمداد أوكرانيا بالأسلحة خطوة معادية لنا بشكل علني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، في تعليقها على تصريحات رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بشأن عمليات تسليم محتملة لأسلحة كورية جنوبية إلى أوكرانيا، إن موسكو تعتبر أي إمدادات أسلحة لأوكرانيا خطوة معادية لروسيا بشكل علني.

إمداد الأسلحة لأوكرانيا خطوة معادية لروسيا

وأضافت: «روسيا تقوم بعمليات عسكرية دفاعية ضد الغرب الجماعي، الذي اختار النظام العميل في كييف كأداة لحربهم بالوكالة ضدنا.. في هذه الحالة، سننظر في أي إمدادات أسلحة لأوكرانيا، أينما كانت تأتي كخطوة معادية لروسيا بشكل علني» حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابعت: «مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبا على العلاقات الثنائية مع تلك الدول التي تأخذها، وتؤخذ في الاعتبار عند توضيح مواقف روسيا بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الأمنية الأساسية للدول المعنية.. أما بالنسبة لكوريا الجنوبية، فقد يتعلق الأمر بتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية».

ضربات روسية عالية الدقة

وأشارت إلى أن القوات الروسية تنفذ ضربات عالية الدقة على أهداف عسكرية فقط، وليس على منشآت البنية التحتية المدنية، مضيفة «أما بالنسبة للقلق بشأن الضحايا بين المدنيين، فمن المؤسف أن هذه حقيقة واجهها سكان دونباس في عام 2014، نتيجة عدوان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في كييف، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية، مشددة على عدم وجود تعاطف مع هؤلاء الضحايا قبل الغرب الجماعي، بما في ذلك سول».