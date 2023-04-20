وزير خارجية روسيا يختتم جولته في أمريكا اللاتينية بزيارة كوبا

وصل وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، صباح اليوم الخميس، إلى كوبا في زيارة عمل بختام جولة في عدة دول من قارة أمريكا اللاتينية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وبدأ وزير الخارجية الورسي سيرجي لافروف، جولة إلى دول من قارة أمريكا اللاتينية، في 17 إبريل الجاري، بدأها بالبرازيل.

لافروف سيلتقي برئيس كوبا ميجيل دياز كانيل

وسيجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز في العاصمة «هافانا»، كما سيلتقي بالرئيس ميجيل دياز كانيل.

وتعد كوبا المحطة النهائية في جولة لاتيني أمريكا لافروف، التي بدأت يوم الاثنين. وقبل ذلك، قام بزيارة البرازيل، وفنزويلا، ونيكاراغوا.

وتواجد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قبل وصوله إلى كوبا، في نيكاراجوا في إطار زيارته إلى دول في قارة أمريكا اللاتينية، بدأها من البرازيل، ثم توجه إلى فنزويلا.

وأكّد لافروف، أن موسكو تقدر دعم «ماناجو» في تعزيز علاقات روسيا مع الكتل الإقليمية في قارة أمريكيا اللاتينية.

أورتيجا: روسيا تخوض حربا في ظل وجود أوركسترا إرهابية

من جهته، قال دانيال أورتيجا، رئيس نيكاراجوا، أكبر دول أمريكا الوسطي، في كلمة تليفزيونية، مناسبة «اليوم العالمي للسلام» في بلاده إن روسيا تخوض حربا من أجل السلام في أوكرانيا في ظل وجود أوركسترا إرهابية دولية من حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي تتحكم فيه «واشنطن»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.