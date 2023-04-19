وزيرا خارجية روسيا وبوليفيا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، مع نظيره البوليفي روجيليو مايتا، العلاقات الثنائية بين البلدين ووضع الخطط المستقبلية للجانبين.

وأشارت وكالة أنباء «تاس» الروسية إلى أنّ لافروف، ذكر مايتا بدعوة سابقة وجّهت إلى الرئيس البوليفي، لويس آرس لزيارة روسيا، قائلا «أود أن أنقل أطيب تحياتي إلى الرئيس آرس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهو لديه دعوة لزيارة روسيا عندما يجد فرصة».

وأضاف «أتفهم أنّكم منشغولون بالشؤون الداخلية في الوقت الحالي، ولكن في أي وقت ترغبون فيه بذلك سنكون سعداء للترحيب بالرئيس».