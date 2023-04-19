روسيا: شركات التكنولوجيا الأمريكية تساعد أوكرانيا على نشر أخبار كاذبة

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، شركات التكنولوجيا الأمريكية بمساعدة كييف على نشر الدعاية المتطرفة والأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت في شتى أنحاء العالم.

استخدام الأخبار الكاذبة ضد روسيا

وقالت الخارجية الروسية، في سياق تقريرها الخاص بحقوق الإنسان في أوكرانيا، «في الوقت الذي تقوم فيه روسيا بتحرك ونزع السلاح من أوكرانيا، تقدم وسائل الإعلام الأمريكية دعما ملحوظا لكييف، وتساعدها في نشر معلومات مغلوطة عن العملية الروسية الخاصة، لاسيما نشر أخبار وبيانات كاذبة عن الجيش الروسي».

وتابعت القول إن «وسائل الإعلام الغربية تظهر توجها واضحا بشكل متزايد لتزييف حقيقة القوميين الأوكرانيين، الذين يتم تصويرهم على أنهم مقاتلون لصالح أوكرانيا».