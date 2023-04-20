«التضامن»: تدريب 5.8 مليون من المقبلين على الزواج ضمن برنامج «مودة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من تدريب 5.8 مليون من الفتيات والشباب المقبلين على الزواج من خلال البرنامج الرئاسي «مودة» سواء بشكل مباشر أو من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج.

الحد من نسب الطلاق في مصر

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها، أن برنامج «مودة»، يعمل على الحد من نسب الطلاق في مصر، كما يعمل على توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، ومراعاة أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات، وتعريفهم بالصحة الإنجابية، المشكلات الزوجية، وتعريف المتدربين بالمهارات الوالدية، وكذلك الاقتصادية للأسرة وإدارتها.

الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري

ولفتت التضامن إلى أن البرنامج هدفه الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق، وتفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، موضحة أنه يتم العمل على مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

وأشارت إلى أنه يتم تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي ومشكلة التعاطي تداعيتها على الاسرة وأسـاليب إدارة المـوارد الاقتصاديـة داخل الأسرة.