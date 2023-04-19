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ما هو موقف من يتخلف عن سداد رسوم حج الجمعيات؟.. «التضامن» تجيب

كتب:

منة عبده
11:14 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
حج الجمعيات الأهلية.. صورة أرشيفية

حج الجمعيات الأهلية.. صورة أرشيفية

شهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، نتيجة القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لهذا العام، وأكدت الوزارة أنه يتم السداد النقدي لرسوم حج الجمعيات الأهلية، للفائزين بها فقط في البنوك التالية: «الأهلي، مصر، القاهرة»، أو من خلال ماكينات البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوع من إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية.

تصعيد العضو الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة تلقائيا

ويتساءل المواطنون حول موقف من يتخلف عن سداد رسوم حج الجمعيات من الفائزين بالقرعة الإلكترونية لهذا العام، وما هو التصرف حال تعثر أحدهم أو تأخره عن السداد في الفترة المحددة من قبل وزارة التضامن. 

وأجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على هذا التساؤل بأنه في حالة التخلف عن دفع سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية في موعدها المحدد، سيتم تصعيد العضو الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة تلقائيا، وذلك في حالة عدم سداد العضو الأساسي المبلغ المحدد في المدة المحددة من قبل الوزارة. 

المستندات المطلوبة من الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 

كما أشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن هناك عدد من المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، وتتمثل في: «تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها، شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات، لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW135، لقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات، تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.