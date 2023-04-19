ما هو موقف من يتخلف عن سداد رسوم حج الجمعيات؟.. «التضامن» تجيب

شهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، نتيجة القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لهذا العام، وأكدت الوزارة أنه يتم السداد النقدي لرسوم حج الجمعيات الأهلية، للفائزين بها فقط في البنوك التالية: «الأهلي، مصر، القاهرة»، أو من خلال ماكينات البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوع من إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية.

تصعيد العضو الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة تلقائيا

ويتساءل المواطنون حول موقف من يتخلف عن سداد رسوم حج الجمعيات من الفائزين بالقرعة الإلكترونية لهذا العام، وما هو التصرف حال تعثر أحدهم أو تأخره عن السداد في الفترة المحددة من قبل وزارة التضامن.

وأجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على هذا التساؤل بأنه في حالة التخلف عن دفع سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية في موعدها المحدد، سيتم تصعيد العضو الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة تلقائيا، وذلك في حالة عدم سداد العضو الأساسي المبلغ المحدد في المدة المحددة من قبل الوزارة.

المستندات المطلوبة من الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

كما أشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن هناك عدد من المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، وتتمثل في: «تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها، شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات، لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW135، لقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات، تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم».