تفاصيل إنقاذ معتمر مصري بعد توقف قلبه مرتين.. كيف عاد للحياة؟

استطاعت فرق إنقاذ الحياة في مدينة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، من إنقاذ حياة معتمر مصري بالغ من العمر 32 عاماً، توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة، مما أدى إلى تعرضه لضيق شديد في التنفس وفقدانه الوعي.

إحياء معتمر مصري توقف قلبه مرتين

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي، أنَّه جرى نقل المعتمر المريض إلى مركز طوارئ الحرم، وذلك من من خلال الفرق الإسعافية وأثناء نقله إلى مركز طوارئ الحرم توقف القلب وتدخلت فرق الإسعاف بشكل سريع لعمل إنعاش قلبي لمدة 12 دقيقة وبعد وصول المريض إلى مركز طوارئ الحرم تعرض لتوقف أخر للقلب، وحاول الفريق بمركز الطوارئ بعمل إنعاش مرة ثانية لقلبه لمدة تراوحت 15 دقيقة وإعطاء الصدمات الكهربائية، وفقًا لصحيفة «البيان» السعودية.

وفي السياق ذاته، قال الفريق الطبي المعالج بمركز الطوارئ، إنَّ المريض أجرى عدة فحوصات سريرية والإشاعات اللازمة التي تبين فيها عدم وجود انتظام في عضلة القلب للمريض والتهاب حاد في الرئتين حيث وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، ونقله لقسم العناية المركزة بالمستشفى من أجل تلقي الرعاية الكاملة من قبل الفريق الطبي المعالج حتى استقرت حالة المريض في اليوم التالي.

وأشار الفريق المختص بالحالة، إلى أنَّه بعد التأكّد التام من استقرار حالة القلب للمريض رُفع جهاز التنفس الصناعي وعادت العلامات الحيوية بشكل طبيعي، في حين لا يزال المريض تحت الإشراف والعلاج من قبل الفرق الطبية لحين خروجه من المستشفى.

الخدمات الطبية في مكة المكرمة

ومن ناحية أخرى، قال تجمع مدينة مكة المكرمة الصحي، إنَّ جميع المرافق الصحية جاهزة و مستعدة لتقديم الخدمات للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، إذ تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية والتشغيلية وطواقمها الطبية المؤهلة تأهيلاً عالياً من أجل تقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.