كل ما تريد معرفته عن تطبيق زكاتي 2023 في السعودية.. يوفر الوقت والمجهود

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، تزداد التساؤلات عن تطبيق زكاتي 2023 في السعودية، الذي يتيح دفع قيمة الزكاة أونلاين توفيرًا للوقت والمجهود.

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخدمية الخبرية التي تنشر على مدار اليوم، كل ما تريد معرفته عن تطبيق زكاتي 2023 في السعودية الذي أتاحته المملكة للمقيمين بها للتسهيل عليهم، والتي جاءت على النحو التالي:

كل ما تريد معرفته عن تطبيق زكاتي 2023 في السعودية

تطبيق زكاتي هو برنامج إلكتروني متاح عبر متاجر الهواتف الذكية بشكل مجاني، أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، وذلك بغرض توفير الوقت والمجهود على المسلمين الراغبين في دفع قيمة الزكاة الكترونيًا.

ويقوم التطبيق بتوجيه المبالغ المجمعة للزكاة بتوجيهها للجهات المعنية وتحديدًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بوكالة الضمان الاجتماعي، حيث يتم توصيل أموال الزكاة لمستحقيه من خلال البيانات المسجلة، وتم توصيلها العام الماضي لنحو 168 ألف مستفيد.

خدمات تقدمها تطبيق زكاتي

وتقدم منصة زكاتي عدد كبير من الخدمات الخاصة بالزكاة والتي جاءت كالآتي:

- يمكن للمسلمين دفع مبلغ الزكاة للمستحقين المسجلين بوكالة الضمان الاجتماعي.

- يمكن من خلال التطبيق معرفة حاسبة الزكاة التي تسهل عملية حساب زكاة الفرد والذهب والفضة والأموال الموجودة بالمصارف، والأسهم، وأدوات الدين، والعقارات.. إلخ.

- وهناك خدمة حاسبة مختصة بنقود فقط.

- يمكن أن يتم حساب قيمة الزكاة يوميًا.

- يمكن استرجاع بيانات المدفوعات الخاصة بالزكاة السابقة.

- يمكن دفع قيمة الزكاة بعدة طرق، السداد النقدي، أو مدي، أو بطاقات الائتمان، أبل باي.

- الاستعلام عن بورصة الذهب والفضة وأوراق المال وصناديق الاستثمار يوميًا.

كيفية دفع زكاة الفطر بالسعودية إلكترونيًا عبر تطبيق زكاتي؟

ومن خلال تطبيق زكاتي، يمكن دفع قيمة الزكاة من خلال تحميل البرنامج اونلاين، ثم التسجيل ببيانات جواز السفر أو الهوية الوطنية.

يمكن حساب قيمة الزكاة الواجب دفعها عن الأسرة، وتسجيلها ثم الضغط على حفظ.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة للمستخدم، أنهي إجراءات الدفع وسيتم خصم قيمة الزكاة من حساب المستخدم.