مواعيد القطارات الإضافية طوال أيام العيد.. «اعرفها قبل ما تحجز»

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة عدد القطارات التي تتحرك يوميا بين المدن والمحافظات طوال أيام العيد، للتسهيل على المسافرين وإتاحة الفرصة أمامهم للحجز والمغادرة دون مشكلات أوتأخيرات.

مواعيد القطارات الإضافية طوال أيام العيد

وتستعرض «الوطن» مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر، وهي كما يلي.

- قطار 1940 ، القاهرة - أسوان، VIP قيام الساعة 21:50 طوال أيام العيد وحتى 28-4-2023.

- قطار 1941 ، أسوان - القاهرة، VIP قيام الساعة 22:30 طوال أيام العيد وحتى 29-4-2023.

- قطار 1938 ، القاهرة- أسوان،ثالثة مكيفة قيام الساعة 22:40 يطوال أيام العيد وحتى 28-4-2023.

- قطار 1939، أسوان - القاهرة، ثالثة مكيفة قيام الساعة 19:25 طوال أيام العيد وحتى 29-4-2023.

- قطار 1942 ، القاهرة - أسوان، ثالثة مكيفة قيام الساعة 16:55 طوال أيام العيد وحتى 28-4-2023.

- قطار 1943، أسوان - القاهرة، ثالثة مكيفة قيام الساعة 20:00 طوال أيام العيد وحتى 29-5-2023.

- قطار 2202 ، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 15:15 طوال أيام العيد وحتى 28-4-2023.

- قطار 2203 ، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15:00 طوال أيام العيد وحتى 29-4-2023.

- قطار 2204، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 24:40 طوال أيام العيد 29 -4-2023.

- قطار 2205 ، أسوان- القاهرة، قيام الساعة 10:30 طوال أيام العيد وحتى 29-4-2023.