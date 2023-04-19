الخط الثالث للمترو يستعد لمباراة الأهلي والرجاء بزيادة عدد القطارات

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، والمعروف بـ«الخط الأخضر»، استعداداتها لمباراة الأهلي المصري مع الرجاء المغربي يوم السبت المقبل.

زيادة عدد القطارات

وأضافت الشركة في تقرير لها، أن الفرق بين تقاطر القطارات سيكون خمس دقائق فقط، ومن المقرر زيادة عدد القطارات: «توصلكوا للاستاد أسرع، وده ابتداءً من الساعة 5 مساءً»، مؤكدة ضرورة شراء تذكرة مترو للعودة أثناء الذهاب لتسهيل رحلة العودة.

تفاصيل عمل قطارات الخط الأخضر الثالث

يذكر أن شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، أعلنت تفاصيل عمل قطارات الخط الأخضر الثالث في شهر رمضان، موضحة أنها ستعمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الواحدة صباحا، مع زيادة التقاطر خلال أوقات الذروة، بينما يواصل قطار العاصمة رحلاته في المواعيد المعتادة طوال الشهر الكريم.

أسعار تذاكر المترو

- 9 محطات وسعر التذكرة 5 جنيهات.

- 16 محطة.. سعر التذكرة 7 جنيهات.

- 25 محطة وتكون سعر التذكرة 10 جنيهات.

- أكثر من 25 محطة، ويكون سعر التذكرة 10 جنيهات ثم ستصبح 12 جنيها.

أسعار الاشتراكات السنوية

- الاشتراك السنوي لخطين 2760 جنيهًا.

- الاشتراك السنوي لثلاثة خطوط 3465 جنيهًا.

وأكدت وزارة النقل، أنه يضاف لأسعار الاشتراكات سعر استمارة 5 جنيهات الاستركات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده، وسعر استمارة 10 جنيهات الاشتراكات السنوية عن استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده، لافته إلى أن المستندات المطلوبة للاشتراك هي صورة الرقم القومي وصورة شخصية.