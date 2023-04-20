حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023 أون لاين.. إنشاء حساب واتباع الخطوات

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على التيسير على جمهور الركاب، لا سيما في ظل الأعياد والمناسبات التي يكثر في استقلال القطارات، باعتبارها الوسيلة الأكثر أمانا وراحة، لذا أتاحت حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023 أون لاين، لتخفيف الضغط على شباك التذاكر.

حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023 أون لاين

ضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023 أون لاين، اتبع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع سكك حديد مصر.

- تسجيل مستخدم جديد حال الدخول لموقع السكة الحديد عبر الإنترنت أول مرة، من خلال إدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

- الدخول إلى النظام بعد التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- اختار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- يعرض النظام بيانات الحجز أون لاين، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات.

استعدادات السكة الحديد لعيد الفطر المبارك

- رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين.

- تواجد قيادات هيئة السكة الحديد لمتابعة التشغيل.

- الاشراف على غرفة العمليات؛ لمتابعة حركة القطارات.

- زيادة منافذ بيع التذاكر.

- تشديد الرقابة على منافذ بيع التذاكر داخل صالات الحجز.

- منع السوق السوداء.

- عدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات.

- تأكيد نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها.