متوسط تأخيرات القطارات اليوم الخميس.. وتفاصيل الإضافات

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الخميس، لافتة إلى تكثيف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين، حيث شددت على قيادات الهيئة، بضرورة الإشراف على غرفة العمليات، لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة، إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له.

تفاصيل متوسط تأخيرات القطارات

أضافت الهيئة في تقرير حديث لها، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة 45 دقيقة، وخط طنطا - المنصورة- دمياط 45 دقيقة، وخط بنها - بورسعيد 90 دقيقة، وخط القاهرة - الإسكندرية 30 دقيقة.

كما تشمل متوسط تأخيرات القطارات، خط أسيوط - أسوان وتصل إلى 60 دقيقة، وخط القاهرة - أسيوط 60 دقيقة، لافته إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا في جميع المحطات.

تشغيل قطارات إضافية

وأشارت الهيئة، إلى أنه تقرر إضافة 4 قطارات ذات تهوية ديناميكية خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، وهي قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان وقطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة.

وأعلنت إضافة قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان، وقطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة، الذي يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 يوميا، حيث نوهت الهيئة بزيادة منافذ بيع تذاكر السفر تيسيرا على جمهور الركاب.