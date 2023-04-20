«شركات السياحة»: انطلاق رحلات عمرة شوال بداية من الغد

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ رحلات عمرة شهر شوال ستنطلق بداية من الغد، حيث انتهت شركات السياحة من مراجعة ملفات العمرة للمسافرين عبر البوابة المصرية للعمرة، كما أنّ صلاحية باركود العمرة للسفر، أسبوعا واحدا من تاريخ إصداره، مشيرا إلى أنّ وزارة السياحة والآثار، حددت يوم 20 مايو المقبل كآخر موعد لعودة معتمري شهر شوال من الأراضي السعودية.

نسب الإقبال معقولة حتى الآن

وأضاف عنبي لـ«الوطن»، أنّ نسب إقبال المواطنين على السفر لعمرة شهر شوال تبدو معقولة، فضلا عن أنّ عدد قليل من شركات السياحة أعلن تنظيم الرحلات هذا العام، مشيرا إلى أنّ أسعار برامج العمرة خلال شهر شوال قريبة جدا من نظيرتها خلال عمرة المولد النبوي الشريف.

برامج العمرة الاقتصادية

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ غالبية المواطنين المسافرين لأداء عمرة شهر شوال اختاروا البرامج الاقتصادية، موضحا أنّ أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما خلال شوال، تتراوح بين 27 إلى 30 ألف جنيه.