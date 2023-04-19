أسعار عمرة شهر شوال 2023.. تبدأ من 27 ألف جنيه

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من الشركات ستنظم رحلات عمرة شهر شوال هذا العام، وذلك بعد أن وافقت الوزارة على استمرارها حتى نهاية شهر شوال من العام الهجري 1444، لافتًا إلى أن نسب إقبال المواطنين على السفر معقولة حتى الآن.

أسعار برامج العمرة خلال شهر شوال

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار برامج عمرة شهر شوال بالنسبة للبرامج الإقتصادية التى يبلغ مدتها 15 يومًا ستتراوح ما بين 27 إلى 30 ألف جنيه،لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم خلال شهر شوال، والتى يبلغ مدتها نحو 10 أيام تتراوح ما بين 37 إلى 40 ألف جنيه.

20 مايو آخر موعد لعودة معتمري شهر شوال

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت يوم 20 مايو المقبل كآخر موعد لعودة معتمري شهر شوال من الأراضى المقدسة، لافتا إلى أنها الفترة الأقل في عدد المعتمرين، وتأتي بعد ذروة موسم شهر رمضان وقبل بدء الحج.