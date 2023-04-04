«السياحة»: ضوابط سعودية جديدة لأداء عمرة رمضان.. تعرف عليها

قال أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار بخصوص التعليمات الواردة إليها من وزارة الخارجية السعودية - فرع مكة المكرمة - حول ضوابط أداء العمرة خلال شهر رمضان من عام 1444هجريا، وطرق حجز الراغبين لأدائها.

آلية حجز رحلات العمرة خلال رمضان

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة شركات السياحة المصرية، إن تلك التعليمات تتمثل فيما يلي:

1-القدوم لأداء مناسك العمرة يتطلب حجز موعد عبر تطبيق «توكلنا - نسك».

2- سيخصص للمعتمرين صحن المطاف بالكامل وأبواب الملك فهد والعمرة والملك عبد العزيز والسلام والمروة.

3- سيخصص للمصلين الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة، والساحة الخارجية، وممرات جبل الكعبة والشبيكة.

4- ستتوجه الحشود والكثافة العالية للدور الأرضي بين بابي الملك عبد الله والمروة.

السلطات السعودية ستتعامل مع مرتكبي الظواهر السلبية بمكة بكل حزم

4- سيطبق في الطريق الدائري الأول بالسعودية شكل كامل مفهوم فصل المركبات عن المشاة، علماً بأن الجهات المعنية أوضحت أنها ستتعامل مع مرتكبي الظواهر السلبية بكل حزم، حيث أن المسجد الحرام مخصص للعبادة فقط.

وكان حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 490 ألف معتمرا.