عضو بـ«شركات السياحة»: مصير رحلات العمرة في شوال غير معلوم حتى الآن

بدأت شركات السياحة المصرية، في إعلان تنظيم رحلات عمرة خلال شهر شوال عقب انتهاء عمرة رمضان، وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه رغم إعلان السعودية استقبال معتمري العالم حتى 15 من ذي القعدة، لكن وزارة السياحة لم تحدد حتى الآن مصير رحلات العمرة، خلال الشهر والنصف الذي يلي رمضان.

إعلان تنظيم رحلات عمرة شوال

وأضاف الغمري، لـ«الوطن»، أنّ بعض شركات السياحة جهّزت بالفعل رحلات عمرة للمواطنين، خلال شهر شوال، إلا أنّها تنتظر إعلان وزارة السياحة والآثار قرارها بشأن تنظيم رحلات العمرة خلال هذا الشهر، سواء بالسماح بتنظيمها أو بالإعلان عن انتهاء موسم العمرة، الذي بدأ في أكتوبر الماضي، وينتهي بنهاية الشهر الجاري.

السياحة تعلن موقفها من تنظيم عمرة شوال خلال أيام

وتابع بأنّ وزارة السياحة والآثار ستعلن موقفها من تنظيم رحلات عمرة شهر شوال، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أنه حال موافقة الوزارة على تنظيم رحلات العمرة خلال هذا الشهر فستقوم بوابة العمرة المصرية بمراجعة برامج الشركات واستصدار باركود البوابة المصرية للعمرة للمسافرين، مشيرا إلى أنّ الوزارة ستحدد أيضًا آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من المملكة خاصة أنّ السعودية ستبدأ في التجهيز لموسم الحج بداية من الشهر المقبل.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ عدد المعتمرين المصريين منذ بداية رحلات العمرة أكتوبر الماضى وحتى الأن إقترب من الـ 500 ألف معتمر، مشيرا إلى أنّ هذا العدد جيد جدا، بالمقارنة بأعداد المصريين الذين سافروا للعمرة العام الماضي.