اعترافات مالك مخبز تخلص من جاره بطلقة نارية في منشأة ناصر

اعترف صاحب مخبز متهم بقتل جاره في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية.

بداية الواقعة: مشاجرة

وقال المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه إن المشاجرة بدأت بين نجله ونجل المجني عليه بسبب خلافات قديمة، وتطورت اشتباكات بالأيدي فاضطررت إلى اللجوء للسلاح ووجهت له طلقة نارية، ولم يكن في نيتي قتله: «أنا أصلا محستش بنفسي وغير وأنا بجيب فرد الخرطوش وأضربه بيه».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأربعاء القبض على المتهم بقتل جاره في منشأة ناصر بالقاهرة بسبب مشاجرة نشبت بين الطرفين نتيجة خلافات الجيرة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

العقوبة القانونية

يقول المحامي والخبير القانوني هيثم سلامة، حول العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، إنه سوف ينطبق عليه الفقرة المادة 234 من قانون العقوبات والتي نصت على أن يحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدد في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.