تفاصيل جريمة دار السلام.. مقتل شاب طعنا خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، التحقيقات حول جريمة مقتل شاب خلال مشاجرة مع أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية، إذ سدد الثاني طعنة نافذة للأول، وسقط على الأرض غارقًا في دمائه، فتم نقله للمستشفى، إلا أنَّه توفي متأثرًا بإصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.

مشاجرة بين المجني عليه والمتهم

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لقسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعني وتوفي أثناء إسعافه، إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وآخر مقيم بذات الدائرة، بسبب خلافات مالية بينهما، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواه»، نتج عنها إصابته المُشار إليها، والتي أدت إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وتبين إصابته بجرح قطعي باليد وبتر بأطراف إصبع الخنصر بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وأقر بحدوث إصابته إثر المشاجرة.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي والخبير القانوني هيثم سلامة، إنَّ العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدد في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.