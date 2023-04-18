مقتل شاب طعنا في مشاجرة بسبب خلافات بمصر الجديدة

لقي شاب مصرعه طعنا بسبب خلافات في مصر الجديدة، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

إخطار بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بدائرة قسم الشرطة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «حسام.أ.ت»، 28 سنة، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

التحريات: مشادة كلامية

وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه والمتهم وأسفرت عن قيام المتهم بتسديد طعنه نافذة للمجني عليه، وجار تكثيف الجهود لضبط الجاني، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.