4 قتلى في يوم واحد خلال أحداث دراما رمضان.. الجمهور يتفاعل مع ربيع وحامد

شهدت حلقة أمس من 4 مسلسلات تنافس خلال السباق الرمضاني 2023، أحداثا مأساوية تضمنت وفاة 4 فنانين ضمن الأعمال الفنية المقدمة، وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا وتصدر بعضها التريند.

وفاة عم ربيع في مسلسل تحت الوصاية

مشهد وفاة عم ربيع والذي يقدمه الفنان رشدي شامي في مسلسل تحت السيطرة كان له صدى كبير على الجمهور، وذلك بعد التعدي عليه من قبل رجال «صالح» للسيطرة على المركب، إلا أن تصديه لهم كان ثمنه روحه.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

وفاة حامد في مسلسل سره الباتع

وشهد مسلسل سره الباتع مشهد وفاة حامد على يد الفرنسيين والذي يجسد دوره الفنان صلاح السعدني، حيث واجه حامد الجنود الفرنسيين لوقف ضرب القرية وقتل أهلها، وبمجرد أن خرج حامد أمامهم أطلقوا عليه الرصاص ومات على الفور.

مسلسل سره الباتع، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وأحمد فهمي وريم مصطفى وهالة صدقي وخالد الصاوي وآخرين.

قتل بلال شامة في جعفر العمدة

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة قتل بلال شامة والذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر خلال الأحداث على يد دلال والذي تقدمها إيمان العاصي خوفا منها أن يكشف سرها أمام زوجها جعفر العمدة.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، وهو من إخراج محمد سامي.

وفاة حسانين القماش في مسلسل سوق الكانتو

وخلال أحداث الحلقة من مسلسل سوق الكانتو يأتي رجل صعيدي من أسيوط لمقابلة طه القماش وصالح وعمهما شحاتة ويعلمهم أن حسانين القماش هو طه عبد المقصود وهارب من الثأر، ليدور صراع بينهما يصاب فيه بطلق ناري.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق.