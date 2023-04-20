مساعد مخرج «جعفر العمدة»: الحلقة الأخيرة مفاجأة والجمهور يطالب بجزء ثاني

حقق مسلسل جعفر العمدة نجاحا جماهيريا كبيرا عقب عرض أولى حلقاته على شاشة التلفزيون، وتصدر اسم المسلسل محركات البحث وصفحات السوشيال ميديا، ويرجع السر في ذلك وراء الحبكة الدرامية وأداء النجوم والإخراج واختياراته التي ساهمت بشكل كبير في وصول المسلسل لتلك الشعبية الجماهيرية الواسعة.

وفي حواره مع «الوطن» كشف محمد فهمي مساعد المخرج محمد سامي، كواليس «توليفة» النجاح التي حققها المسلسل وسط السباق الرمضاني لعام 2023، مؤكدا أن جميع الفنانين برعوا في تجسيد شخصياتهم بأفضل ما يمكن.

أماكن تصوير جعفر العمدة

حلقات مسلسل جعفر العمدة الذي تدور أحداثه داخل حي السيدة زينب، جرى تصويرها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، هكذا رد «فهمي» على تساؤلات البعض بشأن الأماكن التي تم تصوير المسلسل بها، مؤكدا لـ«الوطن» أن المخرج محمد سامي كان شديد الحرص على أن تكون الديكورات تحاكي حي السيدة زينب من حيث شكل العمائر من الخارج والبيوت من الداخل حتى «اليافطة» المعلقة فوق المحلات ليقدم شكلا يحاكي الواقع، بحسب قوله.

أصعب مشهد خلال التصوير

مشاهد مختلفة أثرت في الجمهور خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، كان أصعبها خلال التصوير هو مشهد تبادل الاتهامات بين ثريا وسيد شقيق جعفر حين اتهمته بأنه المتسبب في خطف ابنها «المشهد ده كان طويل وكل واحد ليه كلمة مؤثرة فيه والكل كان مفروض يبكي فكان من أصعب المشاهد اللي اتصورت»، بحسب تعبيره.

الفنان محمد رمضان متواضع

ووصف محمد فهمي الفنان محمد رمضان بأنه ممثل موهوب ومحترف، وكان يتلقى توجيهات في بعض المشاهد من المخرج محمد سامي حتى تظهر شخصية جعفر العمدة في أحسن شكل، وحسب قوله: «المخرج محمد سامي كان مهتم إن شخصية جعفر تكون مختلفة عن الأسطورة والبرنس وكل الأدوار اللي فاتت من حيث الأداء والأزياء والشخصية بالكامل»، مؤكدا أن رمضان شخص متواضع في الحقيقة، «كان بيدخل يسلم على الكرو واحد واحد قبل التصوير وكلنا كنا روح واحدة في المسلسل ده».

وعن أكثر فنان كان أداءه مفاجأة له خلال التصوير، قال مساعد الإخراج في مسلسل جعفر العمدة، إن الفنان أحمد فهيم الذي جسد شخصية «سيد» شقيق جعفر العمدة، كان مفاجأة بالنسبة له خلال التصوير من صدق الإحساس في التمثيل والأداء المقنع الذي ترك أثرا في الجمهور «رغم إني اشتغلت معاه قبل كده في مسلسل نسل الأغراب لكن أداء فهيم المرة دي أبهرني، جسد الدور بإتقان شديد».

الحلقة الأخيرة تحمل مفاجآت

وكشف فهمي أن الحلقة الأخيرة تحمل مفاجآت كثيرة للجمهور، ولآخر لحظة سيشاهد جمهور جعفر العمدة أحداث مشوقة دون ملل، رافضا الإفصاح عنها، وكشف أنه تلقى طلبات كثيرة من الجمهور بعمل جزء ثاني من المسلسل في رمضان المقبل.