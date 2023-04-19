الناقد طارق الشناوي: تتر جعفر العمدة بصوت أحمد سعد الأفضل في رمضان

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن صوت أحمد سعد وأدائه بتتر مسلسل جعفر العمدة جعله من أفضل التترات بالموسم الرمضاني 2023، مؤكدًا أن وجود أحمد سعد كان مهما وهذا توظيف جيد من المخرج محمد سامي.

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن المخرج هو الشخص المنوط به اختيار الصوت الذي يشبه عمله الدرامي، كاشفًا عن أن المخرج محمد سامي يتمتع بهذه الموهبة.

ترقب لمشاهدة أفلام عيد الفطر المبارك

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن أنه في حالة من الترقب لأفلام العيد ومن بينهم برلي لمحمد رمضان وابن الحاج أحمد لشيكو ومغامرات كوكو لبيومي فؤاد، ويشاهد فيلمين كل يوم «هشوف فيلمين الخميس وفيلمين الجمعة، بحيث قبل ما العيد يبتدي والناس تاخد بالها أبقى أنا خلصت الواجب».