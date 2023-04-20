تفاصيل طقس محافظات مصر في عيد الفطر.. نلبس شتوي ولا صيفي؟ 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس محافظات مصر في عيد الفطر، لتوجه من خلالها عِدة نصائح بخصوص ارتداء الملابس الشتوية والصيفية، حفاظًا على صحة المواطنين من تلك التقلبات، وارتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس في كل محافظة.

طقس المحافظات أول أيام عيد الفطر

ويشهد طقس المحافظات في أول عيد الفطر، انخفاض درجات الحرارة حال كان أول أيام عيد الفطر المبارك غدًا الجمعة الآتي:

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26-15.

- محافظات الساحل الشمالي: 22-14

فيما تشهد هذه المحافظات، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة وذلك كالتالي:

- جنوب سيناء: 31-20

- شمال الصعيد: 28-15

- جنوب الصعيد: 35-20

نصائح ارتداء الملابس في عيد الفطر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه وفقا لتوقعات طقس عيد الفطر، يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار ولكن يفضل ارتداء الملابس الخريفية أو اصطحاب جاكت خلال فترات الليل منعا لإصابة الأطفال بنزلات البرد.

كما نصحت مواطني محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالي، بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة حيث تنشط الرياح بشدة على تلك المحافظات خلال أول أيام عيد الفطر.

زيارة المحافظات الساحلية في عيد الفطر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر المبارك تسمح بممارسة كل الأنشطة اليومية وكذلك الأنشطة البحرية على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، ما يجعلها فرصة لزيارة المحافظات الساحلية والاستمتاع بجوها خلال عيد الفطر المبارك.